Журналист: «Спартак» намерен купить лучшего бомбардира чемпионата Чехии

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Журналист Иван Карпов рассказал, что московский «Спартак» проявляет интерес к российскому нападающему чешского футбольного клуба «Млада Болеслав» Николаю Комличенко.
Журналист: «Спартак» намерен купить лучшего бомбардира чемпионата Чехии
  • © официальный Twitter «Млады Болеслав»

Как отмечает журналист в своём Telegram-канале, красно-белые хотят приобрести лучшего бомбардира чемпионата Чехии, но к игроку также проявляют интерес чешская «Славия», немецкая «Фортуна», швейцарский «Цюрих», бельгийский «Андерлехт» и турецкий «Бешикташ».

В текущем сезоне 23-летний россиянин забил 24 мяча и сделал семь результативных передач за 27 игр чемпионата Чехии.

Ранее агент Александра Ташаева заявил, что футболист не собирается покидать «Спартак».

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