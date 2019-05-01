Бельгийскому клубу присудили поражение 0:5 за срыв матча фанатами

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Королевская бельгийская футбольная ассоциация (KBVB) присудила брюссельскому клубу «Андерлехт» техническое поражение со счётом 5:0 за срыв фанатами матча 4-го тура плей-офф чемпионата Бельгии с льежским «Стандардом».
Бельгийскому клубу присудили поражение 0:5 за срыв матча фанатами
  • ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Eurosport, помимо присуждения поражения клуб оштрафован на €5000 и проведёт следующий домашний матч при закрытых трибунах.

Во время гостевого матча в Льеже фанаты «Андерлехта» активно использовали пиротехнику и бросали файеры и дымовые шашки на поле, в результате чего игра была остановлена на 32-й минуте и было решено её не продолжать.

Ранее сообщалось, что Тьерри Анри предложил свою кандидатуру на должность тренера «Андерлехта».

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