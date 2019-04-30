Месси получил одну из высших наград Каталонии

Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси был удостоен награды Крест Сант-Жорди.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Данная награда считается одной из высших в Каталонии и вручается за большой вклад в развитие каталанского языка и каталонской культуры.

Месси, являющийся воспитанником «Бареселоны», играет за основную команду с 2003 года. В его активе 628 матчей, в которых он забил 598 мячей и отдал 240 голевых передач. Вместе с каталонским клубом он 10 раз выиграл чемпионат Испании, шесть раз — Кубок и восемь раз — Суперкубок страны, а также четырежды побеждал в Лиге чемпионов и по три раза в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что Месси установил в XXI веке рекорд Примеры по голам после выхода на замену.