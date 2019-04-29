Спортивный директор «Интера» заявил, что Спаллетти продолжит работу с командой

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Спортивный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта сообщил, что в клубе довольны работой главного тренера команды Лучано Спаллетти и 60-летний специалист продолжит возглавлять коллектив.

«Выбрал ли я главного тренера на следующий сезон? Да, это Спаллетти. Он имеет контракт с «Интером», мы им довольны», — передаёт слова Маротты Football Italia.

После 34 туров команда Лучано Спаллетти идёт на третьей строчке, имея 62 очка. Из Лиги чемпионов «Интер» вылетел на стадии группового этапа, а в Лиге Европы уступил в 1/8 финала франкфуртскому «Айнтрахту».

Ранее сообщалось, что «Интер» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче чемпионата Италии по футболу.

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