Спортивный директор «Интера» заявил, что Спаллетти продолжит работу с командой
«Выбрал ли я главного тренера на следующий сезон? Да, это Спаллетти. Он имеет контракт с «Интером», мы им довольны», — передаёт слова Маротты Football Italia.
После 34 туров команда Лучано Спаллетти идёт на третьей строчке, имея 62 очка. Из Лиги чемпионов «Интер» вылетел на стадии группового этапа, а в Лиге Европы уступил в 1/8 финала франкфуртскому «Айнтрахту».
Ранее сообщалось, что «Интер» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче чемпионата Италии по футболу.