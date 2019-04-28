Роналду забил 600 мячей на клубном уровне

Гол в ворота «Интера» в рамках 34-го тура Серии А стал для португальского форварда «Ювентуса» Кришитиану Роналду 600-м на клубном уровне.

Как сообщает Gracenote Live в Twitter, гол в ворота «Интера» стал для 34-летнего португальского нападающего 600-м в карьере на клубном уровне. Пять голов Роналду забил за лиссабонский «Спортинг», 118 провёл в составе «Манчестер Юнайтед», 450 — за мадридский «Реал». В футболке «Ювентуса» форвард успел отличиться 27 раз.

В дебютном сезоне в Италии Роналду успел досрочно выиграть чемпионат страны и дойти с туринским клубом до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Интер» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче чемпионата Италии по футболу.