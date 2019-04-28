Месси стал первым в истории «Барселоны» футболистом, выигравшим Примеру 10 раз

Благодаря десятой победе в Примере аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси обошёл своего бывшего одноклубника Андреса Иньесту по количеству званий чемпиона Испании.

Гарантировав «Барселоне» первое место в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании, Лионель Месси стал рекордсменом клуба по количеству выигранных титулов Примеры. Теперь на счету аргентинца десять чемпионских званий. У его бывшего партнёра по команде Андреса Иньесты девять подобных титулов.

Абсолютным рекордсменом чемпионатов Испании остаётся форвард мадридского «Реала» 1950—1960-х годов Пако Хенто. На его счету 12 званий чемпиона Испании.

Ранее сообщалось, что гол Месси помог «Барселоне» досрочно выиграть чемпионат Испании.