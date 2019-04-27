СМИ: Глушаков летом покинет «Спартак»

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Руководство московского футбольного клуба «Спартак» приняло решение расстаться с полузащитником команды Денисом Глушаковым.
СМИ: Глушаков летом покинет «Спартак»
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации издания, спортивные показатели капитана команды не устраивают клуб.

Также существует вероятность ухода левого защитника Дмитрия Комбарова. При этом он может остаться в стане красно-белых, в то время как по Глушакову принято принципиальное решение.

Отмечается, что «Спартак» хочет расторгнуть контракты с футболистами и выплатить им компенсацию.

Ранее сообщалось, что Алексей Лунин покинет пост главного тренера молодёжной команды «Спартака».

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