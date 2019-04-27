СМИ: Глушаков летом покинет «Спартак»
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации издания, спортивные показатели капитана команды не устраивают клуб.
Также существует вероятность ухода левого защитника Дмитрия Комбарова. При этом он может остаться в стане красно-белых, в то время как по Глушакову принято принципиальное решение.
Отмечается, что «Спартак» хочет расторгнуть контракты с футболистами и выплатить им компенсацию.
Ранее сообщалось, что Алексей Лунин покинет пост главного тренера молодёжной команды «Спартака».