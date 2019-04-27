СМИ: Глушаков летом покинет «Спартак»

Руководство московского футбольного клуба «Спартак» приняло решение расстаться с полузащитником команды Денисом Глушаковым.

Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации издания, спортивные показатели капитана команды не устраивают клуб.

Также существует вероятность ухода левого защитника Дмитрия Комбарова. При этом он может остаться в стане красно-белых, в то время как по Глушакову принято принципиальное решение.

Отмечается, что «Спартак» хочет расторгнуть контракты с футболистами и выплатить им компенсацию.

Ранее сообщалось, что Алексей Лунин покинет пост главного тренера молодёжной команды «Спартака».