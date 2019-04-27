Черноусов завоевал серебро в стрельбе из пистолета на этапе КМ

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Россиянин Артём Черноусов занял второе место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на этапе Кубка мира в Пекине.
Черноусов завоевал серебро в стрельбе из пистолета на этапе КМ
  • © пресс-служба правительства Иркутской области

Российский стрелок набрал 240,4 балла.

Победил представитель Индии Абхишек Верма (242,7). Замкнул тройку лучших Хан Сын У из Южной Кореи (220,0).

Ранее Григорий Шамаков завоевал бронзу в стрельбе из пневматической винтовки на этапе КМ.

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