Воробьёв высказался о вызове Овечкина и Кузнецова в сборную России
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«Конечно, появление игроков уровня Овечкина и Кузнецова повлияет на любую команду», — приводит слова Воробьёва «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Овечкин сыграл в 81 матче регулярного чемпионата и семи играх плей-офф, в которых набрал 89 (51 + 38) и 9 (4 + 5) очков соответственно.
В активе Кузнецова 72 (21 + 51) и 6 (1 + 5) очков в 76 играх регулярного чемпионата и семи матчах плей-офф.
Ранее Воробьёв рассказал, когда определится с составом на заключительный этап Еврохоккейтура.