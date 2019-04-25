Воробьёв высказался о вызове Овечкина и Кузнецова в сборную России

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв высказался о вызове в национальную команду игроков «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.

«Конечно, появление игроков уровня Овечкина и Кузнецова повлияет на любую команду», — приводит слова Воробьёва «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Овечкин сыграл в 81 матче регулярного чемпионата и семи играх плей-офф, в которых набрал 89 (51 + 38) и 9 (4 + 5) очков соответственно.

В активе Кузнецова 72 (21 + 51) и 6 (1 + 5) очков в 76 играх регулярного чемпионата и семи матчах плей-офф.

Ранее Воробьёв рассказал, когда определится с составом на заключительный этап Еврохоккейтура.