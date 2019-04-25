Атакующий защитник ЦСКА Хиггинс прокомментировал победу над «Басконией»

Атакующий защитник ЦСКА Кори Хиггинс в беседе с газетой «Известия» прокомментировал победу над «Басконией» в рамках плей-офф Евролиги (84:77) и выход армейцев вперёд в серии до трёх побед (2:1).

РИА Новости

«Мы сыграли очень здорово, смогли показать жёсткую защиту и довольно хороший процент средних (53%) и дальних попаданий (38%)», — сказал баскетболист. По его словам, теперь важно хорошо восстановиться и подойти к четвёртому матчу в таком же игровом тонусе. Как отметил Хиггинс, ЦСКА хочет закончить серию в Витории. Ранее сообщалось, что самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Нандо де Коло, набравший 28 очков.