Атакующий защитник ЦСКА Хиггинс прокомментировал победу над «Басконией»
- РИА Новости
«Мы сыграли очень здорово, смогли показать жёсткую защиту и довольно хороший процент средних (53%) и дальних попаданий (38%)», — сказал баскетболист.
По его словам, теперь важно хорошо восстановиться и подойти к четвёртому матчу в таком же игровом тонусе.
Как отметил Хиггинс, ЦСКА хочет закончить серию в Витории.
Ранее сообщалось, что самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Нандо де Коло, набравший 28 очков.