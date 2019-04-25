Атакующий защитник ЦСКА Хиггинс прокомментировал победу над «Басконией»

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Атакующий защитник ЦСКА Кори Хиггинс в беседе с газетой «Известия» прокомментировал победу над «Басконией» в рамках плей-офф Евролиги (84:77) и выход армейцев вперёд в серии до трёх побед (2:1).
Атакующий защитник ЦСКА Хиггинс прокомментировал победу над «Басконией»
  • РИА Новости

«Мы сыграли очень здорово, смогли показать жёсткую защиту и довольно хороший процент средних (53%) и дальних попаданий (38%)», — сказал баскетболист.

По его словам, теперь важно хорошо восстановиться и подойти к четвёртому матчу в таком же игровом тонусе.

Как отметил Хиггинс, ЦСКА хочет закончить серию в Витории.

Ранее сообщалось, что самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Нандо де Коло, набравший 28 очков.

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