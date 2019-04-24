ФИФА пожизненно отстранила семерых игроков за договорные матчи

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Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение пожизненно отстранить от футбола семерых игроков, а также — одного агента за участие в договорных матчах.
ФИФА пожизненно отстранила семерых игроков за договорные матчи
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Среди отстранённых присутствуют уже завершившие карьеру спортсмены Карлон Мюррей из Кийено Томас из Тринидада и Тобаго, представитель Малави Хеллингс Мвакасунгула, Ибрагим Каргбо из Сьерра-Леоне, Сеидат Чомого из Бенина, афганец Мохаммад Салим Кохистани и кубинец Леонель Дуарте.

Помимо них от футбольной деятельности отстранён агент Кудзанай Шаба из Зимбабве, а также на десять лет дисквалифицирован кениец Джордж Овино Ауди.

Отмечается, что все они замешаны в ставках на матчи.

Ранее сообщалось, что экс-глава DFB Гриндель покинет должности в ФИФА и УЕФА.

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