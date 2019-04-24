ФИФА пожизненно отстранила семерых игроков за договорные матчи
- Reuters
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Среди отстранённых присутствуют уже завершившие карьеру спортсмены Карлон Мюррей из Кийено Томас из Тринидада и Тобаго, представитель Малави Хеллингс Мвакасунгула, Ибрагим Каргбо из Сьерра-Леоне, Сеидат Чомого из Бенина, афганец Мохаммад Салим Кохистани и кубинец Леонель Дуарте.
Помимо них от футбольной деятельности отстранён агент Кудзанай Шаба из Зимбабве, а также на десять лет дисквалифицирован кениец Джордж Овино Ауди.
Отмечается, что все они замешаны в ставках на матчи.
Ранее сообщалось, что экс-глава DFB Гриндель покинет должности в ФИФА и УЕФА.