СМИ: Погба сообщил партнёрам по МЮ о намерении перейти в «Реал»

Короткая ссылка
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» француз Поль Погба сообщил партнёрам по команде о своём намерении перейти в мадридский «Реал».
СМИ: Погба сообщил партнёрам по МЮ о намерении перейти в «Реал»
  • Reuters

Как сообщает L’Equipe, 26-летний хавбек недоволен тем, что команда не может гарантировать себе твёрдое место в Лиге чемпионов, не говоря уже о борьбе за трофеи.

Отмечается, что он не намерен продлевать свой контракт, истекающий летом 2021 года, и при этом он может покинуть команду уже по завершении текущего сезона, если МЮ не сумеет пробиться в Лигу чемпионов.

Погба является воспитанником МЮ, в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 2011 году, после чего провёл четыре сезона в «Ювентусе», а затем снова вернулся в стан «красных дьяволов». В общей сложности в его активе 138 матчей за МЮ, в которых он забил 31 мяч и отдал 29 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан высказал своё мнение о Погба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить