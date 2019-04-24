СМИ: Погба сообщил партнёрам по МЮ о намерении перейти в «Реал»

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» француз Поль Погба сообщил партнёрам по команде о своём намерении перейти в мадридский «Реал».

Как сообщает L’Equipe, 26-летний хавбек недоволен тем, что команда не может гарантировать себе твёрдое место в Лиге чемпионов, не говоря уже о борьбе за трофеи.

Отмечается, что он не намерен продлевать свой контракт, истекающий летом 2021 года, и при этом он может покинуть команду уже по завершении текущего сезона, если МЮ не сумеет пробиться в Лигу чемпионов.

Погба является воспитанником МЮ, в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 2011 году, после чего провёл четыре сезона в «Ювентусе», а затем снова вернулся в стан «красных дьяволов». В общей сложности в его активе 138 матчей за МЮ, в которых он забил 31 мяч и отдал 29 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан высказал своё мнение о Погба.