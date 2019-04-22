Головин стал первым россиянином за 15 лет, забившим два гола за сезон в Лиге 1
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Мяч Александра Головина, забитый в ворота ПСЖ, стал для полузащитника «Монако» вторым в сезоне.
Предыдущим российским футболистом, забивавшим в чемпионате Франции больше одного раза, был Дмитрий Сычёв в сезоне-2003/04. Выступая за «Марсель», нападающий сумел отличиться двумя голами в 16 встречах.
Ранее сообщалось, что гол россиянина Головина не помог «Монако» избежать поражения в матче с ПСЖ.