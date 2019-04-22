Головин стал первым россиянином за 15 лет, забившим два гола за сезон в Лиге 1

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Полузащитник «Монако» Александр Головин в матче против ПСЖ (3:1) во второй раз в сезоне сумел отличиться голом в чемпионате Франции.
Головин стал первым россиянином за 15 лет, забившим два гола за сезон в Лиге 1
  • globallookpress.com
  • © Marius Becker/dpa

Мяч Александра Головина, забитый в ворота ПСЖ, стал для полузащитника «Монако» вторым в сезоне.

Предыдущим российским футболистом, забивавшим в чемпионате Франции больше одного раза, был Дмитрий Сычёв в сезоне-2003/04. Выступая за «Марсель», нападающий сумел отличиться двумя голами в 16 встречах.

Ранее сообщалось, что гол россиянина Головина не помог «Монако» избежать поражения в матче с ПСЖ.

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