Головин стал первым россиянином за 15 лет, забившим два гола за сезон в Лиге 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин в матче против ПСЖ (3:1) во второй раз в сезоне сумел отличиться голом в чемпионате Франции.

Мяч Александра Головина, забитый в ворота ПСЖ, стал для полузащитника «Монако» вторым в сезоне.

Предыдущим российским футболистом, забивавшим в чемпионате Франции больше одного раза, был Дмитрий Сычёв в сезоне-2003/04. Выступая за «Марсель», нападающий сумел отличиться двумя голами в 16 встречах.

Ранее сообщалось, что гол россиянина Головина не помог «Монако» избежать поражения в матче с ПСЖ.