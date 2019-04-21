ПСЖ играет матч 33-го тура с «Монако» в специальных футболках

Футболисты ПСЖ вышли на поле в форме с изображением собора Парижской Богоматери и надписью «Нотр-Дам» на спине.

На матч 33-го тура чемпионата Франции по футболу игроки ПСЖ вышли в специальной экипировке. На форму команды, уже ставшей чемпионом страны, нанесён силуэт собора Парижской Богоматери, который пострадал от пожара.

PSG players have Notre Dame on their shirts this evening to pay tribute after the fire-related tragedy ♥️💙🇫🇷#PSGMONpic.twitter.com/iXW61QMOpY — Goal (@goal) 21 апреля 2019 г.

Вместо фамилий на спине у каждого игрока находится надпись «Нотр-Дам».

Ранее сообщалось, что ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу.