ПСЖ играет матч 33-го тура с «Монако» в специальных футболках

Короткая ссылка
Футболисты ПСЖ вышли на поле в форме с изображением собора Парижской Богоматери и надписью «Нотр-Дам» на спине.

На матч 33-го тура чемпионата Франции по футболу игроки ПСЖ вышли в специальной экипировке. На форму команды, уже ставшей чемпионом страны, нанесён силуэт собора Парижской Богоматери, который пострадал от пожара.

Вместо фамилий на спине у каждого игрока находится надпись «Нотр-Дам».

Ранее сообщалось, что ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить