СМИ: «Нью-Йорк Ред Буллз» близок к назначению Анри на должность главного тренера

По информации британской прессы, французский специалист Тьерри Анри может стать главным тренером клуба американской Высшей футбольной лиги (MLS) «Нью-Йорк Ред Буллз».

Как сообщает Sky Sports, на следующей неделе «Нью-Йорк Ред Буллз» может объявить о назначении Тьерри Анри на должность главного тренера клуба. Француз выступал за американскую команду с 2010 по 2014 год в качестве футболиста.

Анри был уволен из «Монако» в январе нынешнего года за неудовлетворительные результаты коллектива.

Ранее сообщалось, что Анри признан лучшим легионером в истории Английской премьер-лиги.