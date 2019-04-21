СМИ: «Нью-Йорк Ред Буллз» близок к назначению Анри на должность главного тренера
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Как сообщает Sky Sports, на следующей неделе «Нью-Йорк Ред Буллз» может объявить о назначении Тьерри Анри на должность главного тренера клуба. Француз выступал за американскую команду с 2010 по 2014 год в качестве футболиста.
Анри был уволен из «Монако» в январе нынешнего года за неудовлетворительные результаты коллектива.
Ранее сообщалось, что Анри признан лучшим легионером в истории Английской премьер-лиги.