Российский боец Абдурахимов нокаутировал Тыбуру на UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге

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Бой предварительного карда турнира UFC Fight Night 149 в супертяжёлом весе между Шамилем Абдурахимовым и Марчином Тыбурой завершился победой россиянина техническим нокаутом.
Российский боец Абдурахимов нокаутировал Тыбуру на UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге
  • ©пресс-служба Шамиля Абдурахимова

Боец смешанных единоборств Шамиль Абдурахимов добыл победу на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге. Россиянин сумел нокаутировать представителя топ-10 рейтинга в тяжёлом весе Марчина Тыбуру.

Во втором раунде поединка левый боковой от Абдурахимова потряс поляка, после чего последовало добивание. Рефери остановил бой и присудил победу российскому бойцу.

Ранее сообщалось, что Антигулов проиграл Олексейчуку нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге.

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