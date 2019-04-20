Российский боец Абдурахимов нокаутировал Тыбуру на UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге

Бой предварительного карда турнира UFC Fight Night 149 в супертяжёлом весе между Шамилем Абдурахимовым и Марчином Тыбурой завершился победой россиянина техническим нокаутом.

Боец смешанных единоборств Шамиль Абдурахимов добыл победу на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге. Россиянин сумел нокаутировать представителя топ-10 рейтинга в тяжёлом весе Марчина Тыбуру.

Во втором раунде поединка левый боковой от Абдурахимова потряс поляка, после чего последовало добивание. Рефери остановил бой и присудил победу российскому бойцу.

Ранее сообщалось, что Антигулов проиграл Олексейчуку нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге.