Футболист «Ювентуса» Манджукич выбыл до конца сезона из-за травмы

Нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич пропустит остаток сезона из-за травмы.

По словам главного тренера команды Массимилиано Аллегри, которые передаёт ItaSportPress, травма колена, которую получил 32-летний хорватский форвард, достаточно серьёзна, маловероятно, что он появится на поле в текущем сезоне.

В нынешнем сезоне Манджукич сыграл в 32 матчах за бьянконери и записал в свой актив девять голов и семь результативных передач.

Ранее Аллегри прокомментировал слухи об уходе Криштиану Роналду из «Ювентуса».