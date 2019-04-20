Футболист «Ювентуса» Манджукич выбыл до конца сезона из-за травмы

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Нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич пропустит остаток сезона из-за травмы.
Футболист «Ювентуса» Манджукич выбыл до конца сезона из-за травмы
  • Reuters

По словам главного тренера команды Массимилиано Аллегри, которые передаёт ItaSportPress, травма колена, которую получил 32-летний хорватский форвард, достаточно серьёзна, маловероятно, что он появится на поле в текущем сезоне.

В нынешнем сезоне Манджукич сыграл в 32 матчах за бьянконери и записал в свой актив девять голов и семь результативных передач.

Ранее Аллегри прокомментировал слухи об уходе Криштиану Роналду из «Ювентуса».

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