СМИ: «Манчестер Юнайтед» готов отпустить Лукаку в другую команду

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Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» готов продать бельгийского нападающего команды Ромелу Лукаку.
СМИ: «Манчестер Юнайтед» готов отпустить Лукаку в другую команду
  • ©Jose Breton/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, руководство манкунианцев планирует перестройку в команде. В связи с этим помимо Лукаку клуб могут покинуть Алексис Санчес, Маттео Дармиан, Маркос Рохо, Хуан Мата и Андер Эррера.

При этом сам Лукаку не против перехода в другую команду. 

Отмечается, что на бельгийца претендуют итальянский «Интер», французский ПСЖ и мюнхенская «Бавария».

В текущем сезоне Лукаку сыграл в 42 матчах за МЮ во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что МЮ отказался от идеи покупки Коутиньо у «Барселоны».

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