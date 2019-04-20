СМИ: «Манчестер Юнайтед» готов отпустить Лукаку в другую команду
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- globallookpress.com
Об этом сообщает The Telegraph.
По информации издания, руководство манкунианцев планирует перестройку в команде. В связи с этим помимо Лукаку клуб могут покинуть Алексис Санчес, Маттео Дармиан, Маркос Рохо, Хуан Мата и Андер Эррера.
При этом сам Лукаку не против перехода в другую команду.
Отмечается, что на бельгийца претендуют итальянский «Интер», французский ПСЖ и мюнхенская «Бавария».
В текущем сезоне Лукаку сыграл в 42 матчах за МЮ во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что МЮ отказался от идеи покупки Коутиньо у «Барселоны».