Овечкин заявил, что у него никогда не было похмелья

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился воспоминаниями о праздновании победы в Кубке Стэнли сезона-2017/18.

«Я уже не помню, как отмечал победу в Кубке Стэнли в ночном клубе Лас-Вегаса. Празднование в фонтане? Это был сумасшедший момент, хотелось отметить с болельщиками и разделить с ними радость. Приятные воспоминания. Чтобы испытать такую же радость, надо играть в хоккей и выиграть Кубок Стэнли, а потом делать что угодно», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Он также ответил на вопрос, что является лучшим лекарством от похмелья.

«У меня никогда не было похмелья», — заявил 33-летний россиянин.

По итогам сезона-2017/18 «Вашингтон» впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли, обыграв в финале новичка лиги — «Вегас Голден Найтс».

Ранее охранник Кубка Стэнли рассказал о состоянии трофея после его пребывания у Овечкина.