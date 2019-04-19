Овечкин заявил, что у него никогда не было похмелья

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Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился воспоминаниями о праздновании победы в Кубке Стэнли сезона-2017/18.
Овечкин заявил, что у него никогда не было похмелья
  • © Chris Williams/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Я уже не помню, как отмечал победу в Кубке Стэнли в ночном клубе Лас-Вегаса. Празднование в фонтане? Это был сумасшедший момент, хотелось отметить с болельщиками и разделить с ними радость. Приятные воспоминания. Чтобы испытать такую же радость, надо играть в хоккей и выиграть Кубок Стэнли, а потом делать что угодно», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Он также ответил на вопрос, что является лучшим лекарством от похмелья.

«У меня никогда не было похмелья», — заявил 33-летний россиянин.

По итогам сезона-2017/18 «Вашингтон» впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли, обыграв в финале новичка лиги — «Вегас Голден Найтс».

Ранее охранник Кубка Стэнли рассказал о состоянии трофея после его пребывания у Овечкина.

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