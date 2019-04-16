Экс-хоккеист СКА Покровский оценил драку Овечкина и Свечникова

Экс-хоккеист СКА Валерий Покровский в беседе с ФАН оценил драку форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нападающим «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.

«Свечников — молодой парень, ему нужно себя проявлять, доказывать. Он хотел показать, что он боец, заработать авторитет. На мой взгляд, он сам спровоцировал Овечкина», — заявил эксперт.

По его словам, Овечкин — хоккеист другого плана, голеадор, а «для драк есть специально обученные люди». Как считает Покровский, у Овечкина большой опыт, которым он и воспользовался.

Эксперт добавил, что Свечников получил урок на всю жизнь.

Ранее сообщалось, что Свечников пропустит четвёртую встречу серии плей-офф НХЛ с «Вашингтоном».