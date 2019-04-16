На чемпионате по джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая драка
«Потасовка произошла на турнире в субботу в Пятигорске. Конфликт оперативно уладили организаторы. Сейчас проводится расследование по факту данного инцидента», — заявил президент федерации джиу-джитсу Ставропольского края Дмитрий Красавин телеканалу «Своё ТВ».
Сообщается, что причиной конфликта могло стать недовольство болельщиков работой судей.
Ранее тренер «Вашингтона» Тодд Рирден прокомментировал драку Андрея Свечникова с Александром Овечкиным.