На чемпионате по джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая драка

На открытом чемпионате по бразильскому джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая потасовка с участием нескольких десятков человек.

«Потасовка произошла на турнире в субботу в Пятигорске. Конфликт оперативно уладили организаторы. Сейчас проводится расследование по факту данного инцидента», — заявил президент федерации джиу-джитсу Ставропольского края Дмитрий Красавин телеканалу «Своё ТВ». Сообщается, что причиной конфликта могло стать недовольство болельщиков работой судей. Ранее тренер «Вашингтона» Тодд Рирден прокомментировал драку Андрея Свечникова с Александром Овечкиным.