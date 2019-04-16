Слуцкий провёл тренировку с детьми
- РИА Новости
Российский тренер Леонид Слуцкий посетил тренировку детской команды «Элдения» по просьбе мальчика Дамиана, которому ранее дал обещание в больнице.
«Я получил письмо от Дамиана, он спросил, могу ли я чему-то научить его команду. Конечно, я ответил согласием. Я получил положительные эмоции от тренировки и был удивлён уровню игроков, который оказался достаточно хорош», — заявил Слуцкий на YouTube-канале «Витесса»
Также тренер добавил, что увидел несколько юных футболистов с хорошим будущим.
Ранее сообщалось, что «Витесс» без Слуцкого не сумел победить «Утрехт».