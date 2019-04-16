Слуцкий провёл тренировку с детьми

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий вместе с помощником Олегом Яровинским провёл тренировку с футбольной командой «Элдения», за которую выступают дети до 12 лет.

Российский тренер Леонид Слуцкий посетил тренировку детской команды «Элдения» по просьбе мальчика Дамиана, которому ранее дал обещание в больнице.

«Я получил письмо от Дамиана, он спросил, могу ли я чему-то научить его команду. Конечно, я ответил согласием. Я получил положительные эмоции от тренировки и был удивлён уровню игроков, который оказался достаточно хорош», — заявил Слуцкий на YouTube-канале «Витесса»

Также тренер добавил, что увидел несколько юных футболистов с хорошим будущим.

Ранее сообщалось, что «Витесс» без Слуцкого не сумел победить «Утрехт».