Боец UFC Гэтжи: Макгрегор должен провести бой со мной или с Фергюсоном
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«Кто-нибудь понимает, что происходит с Конором Макгрегором? Я хочу видеть наш дивизион понятным, но сейчас я не понимаю ничего. Он говорит, что завершает карьеру, но при этом находится в рейтингах выше, чем я. В данный момент он не заслуживает титульного боя. Он должен выбрать: либо он дерётся со мной, либо с Фергюсоном», — цитирует Гэтжи портал MMA Junkie.
В своём последнем поединке Конор Макгрегор сражался за статус чемпиона в лёгком весе, однако проиграл обладателю пояса, россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Ранее Фергюсон сказал Нурмагомедову: «Хватит избегать меня».