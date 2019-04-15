Победитель этапа «Тур де Франс» дисквалифицирован за применение допинга
- Reuters
Как сообщает Sport24 со ссылкой на Международный союз велосипедистов, колумбийский велогонщик Ярлинсон Пантано дисквалифицирован за положительный допинг-тест на эритропоэтин. Проба была сдана во внесоревновательный период 26 февраля 2019 года.
Спортсмен имеет право запросить вскрытие пробы В. В 2016 году Пантано выиграл один из этапов «Тур де Франс».
Ранее сообщалось, что организаторы «Джиро д'Италия» объявили место проведения велогонки в 2020 году.