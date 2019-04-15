Победитель этапа «Тур де Франс» дисквалифицирован за применение допинга

Колумбийский велогонщик Ярлинсон Пантано, представляющий команду Trek — Segafredo, дисквалифицирован за положительный допинг-тест.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на Международный союз велосипедистов, колумбийский велогонщик Ярлинсон Пантано дисквалифицирован за положительный допинг-тест на эритропоэтин. Проба была сдана во внесоревновательный период 26 февраля 2019 года.

Спортсмен имеет право запросить вскрытие пробы В. В 2016 году Пантано выиграл один из этапов «Тур де Франс».

Ранее сообщалось, что организаторы «Джиро д'Италия» объявили место проведения велогонки в 2020 году.