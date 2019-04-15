Кузнецова вернулась в топ-100 рейтинга WTA

Россиянка Светлана Кузнецова вернулась в топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) спустя восемь месяцев.

Обновлённый рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Звание первой ракетки мира сохраняет японка Наоми Осака. На второй позиции располагается румынка Симона Халеп. Замыкает тройку лучших Петра Квитова из Чехии.

Среди россиянок лучшей является Дарья Касаткина, которая находится на 22-й строчке рейтинга. 28-е место занимает Мария Шарапова, 34-я позиция у Анастасии Павлюченковой.

Ранее Карен Хачанов сохранил 12-е место в рейтинге ATP.