Кузнецова вернулась в топ-100 рейтинга WTA

Короткая ссылка
Россиянка Светлана Кузнецова вернулась в топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) спустя восемь месяцев.
Кузнецова вернулась в топ-100 рейтинга WTA
  • © Javier Rojas/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Обновлённый рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Звание первой ракетки мира сохраняет японка Наоми Осака. На второй позиции располагается румынка Симона Халеп. Замыкает тройку лучших Петра Квитова из Чехии.

Среди россиянок лучшей является Дарья Касаткина, которая находится на 22-й строчке рейтинга. 28-е место занимает Мария Шарапова, 34-я позиция у Анастасии Павлюченковой.

Ранее Карен Хачанов сохранил 12-е место в рейтинге ATP.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить