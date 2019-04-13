Футболист «Ювентуса» Бардзальи объявил о завершении карьеры

Защитник туринского футбольного клуба «Ювентус» Андреа Бардзальи объявил, что завершит профессиональную карьеру по завершении сезона.

«В детстве я мечтал играть в футбол. Я всегда делал это с большим энтузиазмом. Я должен найти то, что вызывает у меня столько же энтузиазма», — приводит слова Бардзальи Sky Sport Italia.

37-летний Бардзальи начал профессиональную карьеру в 1998 году. Цвета «Ювентуса» он защищает с 2011 года. В его активе 280 матчей в составе бьянконери, в которых он забил два мяча и отдал шесть голевых передач.

Бардзальи является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии, карьеру в которой он завершил в ноябре 2017 года после невыхода команды в финальную часть мирового первенства 2018 года.

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