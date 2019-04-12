СМИ: «Бавария» не станет применять санкции к подравшимся на тренировке футболистам
- Reuters
Об этом сообщает издание L'Equipe.
По словам главного тренера мюнхенского коллектива, инцидент с участием Левандовски и Комана действительно имел место, но футболисты уже принесли извинения за своё поведение, а проблема между ними полностью решена.
Отмечается, что и Левандовски, и Коман должны попасть в заявку «Баварии» на ближайший матч команды в чемпионате Германии по футболу с «Фортуной» из Дюссельдорфа.
Ранее сообщалось, что два футболиста «Баварии» подрались на тренировке команды.