СМИ: «Бавария» не станет применять санкции к подравшимся на тренировке футболистам

Немецкий футбольный клуб «Бавария» не станет наказывать подравшихся на тренировке команды нападающего Роберта Левандовски и полузащитника Кингсли Комана.

Об этом сообщает издание L'Equipe.

По словам главного тренера мюнхенского коллектива, инцидент с участием Левандовски и Комана действительно имел место, но футболисты уже принесли извинения за своё поведение, а проблема между ними полностью решена.

Отмечается, что и Левандовски, и Коман должны попасть в заявку «Баварии» на ближайший матч команды в чемпионате Германии по футболу с «Фортуной» из Дюссельдорфа.

Ранее сообщалось, что два футболиста «Баварии» подрались на тренировке команды.