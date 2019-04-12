СМИ: «Бавария» не станет применять санкции к подравшимся на тренировке футболистам

Короткая ссылка
Немецкий футбольный клуб «Бавария» не станет наказывать подравшихся на тренировке команды нападающего Роберта Левандовски и полузащитника Кингсли Комана.
СМИ: «Бавария» не станет применять санкции к подравшимся на тренировке футболистам
  • Reuters

Об этом сообщает издание L'Equipe.

По словам главного тренера мюнхенского коллектива, инцидент с участием Левандовски и Комана действительно имел место, но футболисты уже принесли извинения за своё поведение, а проблема между ними полностью решена.

Отмечается, что и Левандовски, и Коман должны попасть в заявку «Баварии» на ближайший матч команды в чемпионате Германии по футболу с «Фортуной» из Дюссельдорфа.

Ранее сообщалось, что два футболиста «Баварии» подрались на тренировке команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить