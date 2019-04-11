Украинский футбольный клуб лишён профессионального статуса за участие в договорных матчах

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Федерация футбола Украины (ФФУ) лишила футбольный клуб «Сумы» статуса профессионального за участие в договорных матчах.
Украинский футбольный клуб лишён профессионального статуса за участие в договорных матчах

Как сообщает пресс-служба организации, такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ.

Отмечается, что «Сумы» и все команды клуба исключены из всех турниров, в которых были заявлены.

До снятия с соревнований клуб «Сумы» находился на 13-м месте Первой лиги, имея в активе 15 очков после 19 туров.

Ранее сообщалось, что МВД Белоруссии раскрыло деятельность преступной группы, занимавшейся организацией договорных матчей.

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