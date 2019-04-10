Виньо назначен главным тренером сборной Канады по хоккею на ЧМ-2019
- Reuters
Как сообщает пресс-служба национальной команды, в тренерский штаб Виньо вошли Дэйв Хекстолл, Кирк Мюллер и Линди Рафф.
Последним местом работы Виньо был «Нью-Йорк Рейнджерс», который он покинул 8 апреля 2018 года после пяти лет работы с командой.
Соперниками сборной Канады на групповом этапе чемпионата мира станут команды США, Финляндии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании.
Мировое первенство 2019 года пройдёт в словацких городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.
Ранее стало известно, когда сборная России по хоккею начнёт подготовку к ЧМ.