Виньо назначен главным тренером сборной Канады по хоккею на ЧМ-2019

Бывший главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо назначен наставником сборной Канады на предстоящий чемпионат мира 2019 года в Словакии.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, в тренерский штаб Виньо вошли Дэйв Хекстолл, Кирк Мюллер и Линди Рафф.

Последним местом работы Виньо был «Нью-Йорк Рейнджерс», который он покинул 8 апреля 2018 года после пяти лет работы с командой.

Соперниками сборной Канады на групповом этапе чемпионата мира станут команды США, Финляндии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании.

Мировое первенство 2019 года пройдёт в словацких городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.

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