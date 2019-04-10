СМИ: Хоккеист Яковлев подпишет контракт с магнитогорским «Металлургом»

По сообщениям прессы, защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Яковлев вернётся в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и подпишет контракт с «Металлургом».

Как сообщает «Чемпионат», хоккеист Егор Яковлев покинет «Нью-Джерси». В нынешнем сезоне он отыграл 25 матчей, набрав семь очков (2 + 5). Несколько матчей игрок провёл на позиции нападающего. Контракт хоккеиста заканчивается по завершении сезона.

По информации источника, Яковлев станет игроком «Металлурга» из Магнитогорска. Ранее в КХЛ хоккеист выступал за «Ак Барс», «Локомотив» и СКА.

Ранее бывший капитан сборной России по хоккею Алексей Яшин предположил, что ЦСКА и «Авангард» уделят много внимания обороне в финале КХЛ.