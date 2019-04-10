СМИ: Хоккеист Яковлев подпишет контракт с магнитогорским «Металлургом»
- © Larry MacDougal, via www.imago-i/www.imago-images.de
- globallookpress.com
Как сообщает «Чемпионат», хоккеист Егор Яковлев покинет «Нью-Джерси». В нынешнем сезоне он отыграл 25 матчей, набрав семь очков (2 + 5). Несколько матчей игрок провёл на позиции нападающего. Контракт хоккеиста заканчивается по завершении сезона.
По информации источника, Яковлев станет игроком «Металлурга» из Магнитогорска. Ранее в КХЛ хоккеист выступал за «Ак Барс», «Локомотив» и СКА.
Ранее бывший капитан сборной России по хоккею Алексей Яшин предположил, что ЦСКА и «Авангард» уделят много внимания обороне в финале КХЛ.