СМИ: Хоккеист Яковлев подпишет контракт с магнитогорским «Металлургом»

Короткая ссылка
По сообщениям прессы, защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Яковлев вернётся в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и подпишет контракт с «Металлургом».
СМИ: Хоккеист Яковлев подпишет контракт с магнитогорским «Металлургом»
  • © Larry MacDougal, via www.imago-i/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает «Чемпионат», хоккеист Егор Яковлев покинет «Нью-Джерси». В нынешнем сезоне он отыграл 25 матчей, набрав семь очков (2 + 5). Несколько матчей игрок провёл на позиции нападающего. Контракт хоккеиста заканчивается по завершении сезона.

По информации источника, Яковлев станет игроком «Металлурга» из Магнитогорска. Ранее в КХЛ хоккеист выступал за «Ак Барс», «Локомотив» и СКА.

Ранее бывший капитан сборной России по хоккею Алексей Яшин предположил, что ЦСКА и «Авангард» уделят много внимания обороне в финале КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить