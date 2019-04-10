СМИ: ЦСКА намерен выкупить футболиста Дивеева у «Уфы»
- РИА Новости
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«Игорь работает и полностью выкладывается как на тренировках, так и в играх. Он отлично влился в коллектив, полностью доволен теми условиями, в которых сейчас находится. Клуб также удовлетворён его игрой. У ЦСКА отличные отношения с «Уфой», поэтому его переход фактически решённое дело», — сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов также склонен считать, что футболист останется в расположении ЦСКА.
«Думаю, всё, что сейчас происходит, доказывает: мы поступили правильно. Пока рано говорить о продаже, но, мне кажется, Игорь уже игрок ЦСКА», — заявил Газизов.
Игорь Дивеев перешёл в ЦСКА из «Уфы» в зимнее трансферное окно на правах аренды и сумел стать футболистом основного состава армейцев.
Ранее сообщалось, что «Ростов» проиграл «Уфе» в 22-м туре РПЛ.