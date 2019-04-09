Российские борцы Садулаев и Куулар стали призёрами чемпионата Европы

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Россияне Муслим Садулаев и Начын Куулар завоевали медали чемпионата Европы по борьбе в Бухаресте.
Российские борцы Садулаев и Куулар стали призёрами чемпионата Европы
  • РИА Новости

Садулаев в финальной схватке в весовой категории до 57 кг уступил представителю Турции Сулейману Атли. Бронзовыми призёрами стали Махир Амирасланов из Азербайджана и представитель Северной Македонии Владимир Егоров.

В весовой категории до 65 кг Куулар завоевал бронзу. Победу одержал азербайджанец Хаджи Алиев. Второе место занял турок Селахаттин Килишилаян. Ещё одним бронзовым призёром стал украинец Василий Шуптар.

Ранее сообщалось, что дзюдоист Михаил Пуляев стал вторым на этапе Гран-при в Турции.

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