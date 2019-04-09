Российские хоккеистки проиграли команде США на ЧМ в Эспоо с разницей в 10 шайб

Женская сборная России по хоккею потерпела поражение от национальной команды США в четвёртом матче группового этапа чемпионата мира в финском Эспоо.

Встреча завершилась со счётом 10:0 в пользу американских хоккеисток.

Победу сборной США принесли шайбы Аманды Кессел, Кайлы Барнс, Меган Бозек, Хилари Найт, Брианны Деккер и Джесс Компхер, а Кендалл Койн и Ли Штеклейн оформили по дублю

Таким образом, сборная России завершила групповую стадию на четвёртом месте и в четвертьфинале сыграет с командой Швейцарии, ставшей последней.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по хоккею уступила Канаде на ЧМ.