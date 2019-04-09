Тренер сборной Аргентины по футболу показал последствия столкновения с машиной

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Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони опубликовал фотографию, на которой продемонстрировал последствия столкновения с автомобилем.
Тренер сборной Аргентины по футболу показал последствия столкновения с машиной
  • Reuters

Наставник альбиселесте в своём Twitter обнародовал фотографию, сделанную после посещения больницы, сопроводив её благодарностью за полученные сообщения со словами поддержки.

Ранее сообщалось, что Скалони сбила машина во время езды на велосипеде в испанской Майорке.

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