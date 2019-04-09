Тренер сборной Аргентины по футболу показал последствия столкновения с машиной

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони опубликовал фотографию, на которой продемонстрировал последствия столкновения с автомобилем.

Наставник альбиселесте в своём Twitter обнародовал фотографию, сделанную после посещения больницы, сопроводив её благодарностью за полученные сообщения со словами поддержки.

Muchísimas gracias por los mensajes recibidos,un par de puntos y a casa! Gracias a todos 🙏 pic.twitter.com/LMJ3jfa6Zp — Lionel Scaloni (@lioscaloni) 9 апреля 2019 г.

Ранее сообщалось, что Скалони сбила машина во время езды на велосипеде в испанской Майорке.