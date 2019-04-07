«Урал» победил «Енисей» в РПЛ, проигрывая по ходу матча 0:2

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Екатеринбургский «Урал» на своём поле одержал волевую победу над красноярским «Енисеем» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Урал» победил «Енисей» в РПЛ, проигрывая по ходу матча 0:2
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Встреча, прошедшая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Гости вышли вперёд в первом тайме — пенальти реализовал Дмитрий Ятченко. После перерыва подопечные Дмитрия Аленичева удвоили преимущество благодаря голу Александра Зотова.

Тем не менее екатеринбургский коллектив в последние 20 минут игры сначала ответил забитыми мячами Николая Димитрова и Павла Погребняка, а затем победу хозяевам принёс гол Андрея Панюкова.

Таким образом, «Урал» поднялся на 11-е место чемпионата России, набрав 26 очков. «Енисей» продолжает замыкать турнирную таблицу с 12 очками.

Ранее «Ростов» проиграл «Уфе» в 22-м туре РПЛ.

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