СМИ: «Челси» проявляет интерес к футболисту «Баварии» Левандовски
- Reuters
Об этом сообщает The Mirror.
По информации издания, «Челси» ищет замену арендованному аргентинскому форварду Гонсало Игуаину, который летом может вернуться в «Ювентус». Поэтому руководство лондонского клуба уже связалось с представителями Левандовски.
«Челси» также интересуется шведским нападающим дортмундской «Боруссии» Александером Исаком, который находится в аренде в голландском «Виллеме II».
Ранее сообщалось, что «Реал» близок к соглашению по трансферу Азара из «Челси».