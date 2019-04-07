СМИ: «Челси» проявляет интерес к футболисту «Баварии» Левандовски

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Лондонский футбольный клуб «Челси» заинтересован в приобретении нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски.
СМИ: «Челси» проявляет интерес к футболисту «Баварии» Левандовски
  • Reuters

Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, «Челси» ищет замену арендованному аргентинскому форварду Гонсало Игуаину, который летом может вернуться в «Ювентус». Поэтому руководство лондонского клуба уже связалось с представителями Левандовски.

«Челси» также интересуется шведским нападающим дортмундской «Боруссии» Александером Исаком, который находится в аренде в голландском «Виллеме II».  

Ранее сообщалось, что «Реал» близок к соглашению по трансферу Азара из «Челси».

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