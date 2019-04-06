«Валенсия» с Черышевым проиграла «Райо Валькано» в матче Примеры

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«Валенсия» потерпела поражение от мадридского «Райо Валькано» в матче 31-го тура испанской Примеры.
«Валенсия» с Черышевым проиграла «Райо Валькано» в матче Примеры
  • © Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде, завершилась со счётом 1:0.

Победу «Райо Вальекано» принесли голы Рауля де Томаса, забившего на 32-й минуте, и Марио Суареса, отличившегося в компенсированное ко второму тайму время.

Гости на 28-й минуте матча не реализовали пенальти. Одиннадцатиметровый удар исполнял Даниэль Парехо.

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев провёл на поле весь матч, но не отличился результативными действиями.

«Валенсия», набравшая 46 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Примеры. «Райо Вальекано» с 27 очками в активе располагается в зоне вылета, на 19-й позиции.

Ранее сообщалось, что дубль Карима Бензема принёс «Реалу» победу над «Эйбаром» в матче Примеры.

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