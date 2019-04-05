Российский фристайлист Новицкий стал чемпионом мира в могуле среди юниоров

Россиянин Никита Новицкий завоевал золото в могуле на чемпионате мира по фристайлу среди юниоров в Италии.

©Никита

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Российский спортсмен набрал 77,37 балла. Вторым стал японец Масахиро Кимото (68,00), а замкнул тройку лучших представитель Финляндии Аксели Ахвенайнен (66,31). Среди женщин бронзовой призёркой стала россиянка Виктория Лазаренко (67,75). Победительницей же оказалась Сабрина Касс (73,31) из США, серебро — у Хинако Томитаки из Японии (71,61). Ранее фристайлисты Мальцева и Ридзик завоевали золотые медали ЧР в ски-кроссе.