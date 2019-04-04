«Наполи» потерпел поражение от «Эмполи» в матче чемпионата Италии по футболу
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Забитыми мячами в составе победителей отметились защитник Джованни Ди Лоренцо и форвард Диего Фариас. У проигравших отличился полузащитник Пётр Зелиньски.
Несмотря на неудачу, неаполитанцы с 63 баллами в активе удерживают вторую позицию в турнирной таблице итальянского чемпионата. От лидирующего «Ювентуса» подопечные Карло Анчелотти отстают на 18 баллов.
Ранее сообщалось, что гол Мауро Икарди помог «Интеру» обыграть «Дженоа» в матче чемпионата Италии по футболу.