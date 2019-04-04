«Наполи» потерпел поражение от «Эмполи» в матче чемпионата Италии по футболу

В матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» на выезде уступил «Эмполи» со счётом 1:2.

Забитыми мячами в составе победителей отметились защитник Джованни Ди Лоренцо и форвард Диего Фариас. У проигравших отличился полузащитник Пётр Зелиньски.

Несмотря на неудачу, неаполитанцы с 63 баллами в активе удерживают вторую позицию в турнирной таблице итальянского чемпионата. От лидирующего «Ювентуса» подопечные Карло Анчелотти отстают на 18 баллов.

Ранее сообщалось, что гол Мауро Икарди помог «Интеру» обыграть «Дженоа» в матче чемпионата Италии по футболу.