ПСЖ разгромил «Нант» и вышел в финал Кубка Франции по футболу

Короткая ссылка
В полуфинальном матче Кубка Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» на своём поле разгромил «Нант» со счётом 3:0.
ПСЖ разгромил «Нант» и вышел в финал Кубка Франции по футболу
  • Reuters

Забитыми мячами в составе победителей отметились полузащитник Марко Верратти и защитник Дани Алвеш, отличившиеся с игры, и форвард Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти.

Встречу футболисты «Нанта» заканчивали в меньшинстве — на 72-й минуте при счёте 1:0 в пользу ПСЖ с поля был удалён нападающий Калифа Кулибали, получивший две жёлтые карточки.

Этот успех позволил подопечным Томаса Тухеля пробиться в финал Кубка Франции, где ПСЖ сыграет с «Ренном».

Ранее сообщалось, что ПСЖ заинтересован в приобретении защитника испанского клуба «Реал» и сборной Франции по футболу Рафаэля Варана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить