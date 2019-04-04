ПСЖ разгромил «Нант» и вышел в финал Кубка Франции по футболу
- Reuters
Забитыми мячами в составе победителей отметились полузащитник Марко Верратти и защитник Дани Алвеш, отличившиеся с игры, и форвард Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти.
Встречу футболисты «Нанта» заканчивали в меньшинстве — на 72-й минуте при счёте 1:0 в пользу ПСЖ с поля был удалён нападающий Калифа Кулибали, получивший две жёлтые карточки.
Этот успех позволил подопечным Томаса Тухеля пробиться в финал Кубка Франции, где ПСЖ сыграет с «Ренном».
Ранее сообщалось, что ПСЖ заинтересован в приобретении защитника испанского клуба «Реал» и сборной Франции по футболу Рафаэля Варана.