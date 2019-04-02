Гриндель покинул пост президента Немецкого футбольного союза

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Райнхард Гриндель принял решение уйти в отставку с поста президента Немецкого футбольного союза (DFB).
Гриндель покинул пост президента Немецкого футбольного союза
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба DFB, решение об отставке вступает в силу незамедлительно.

Отмечается, что функционер продолжит свою работу в совете Международной федерации футбола (ФИФА) и исполнительном комитете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Гриндель руководил DFB с 2016 года. Временно возглавлять организацию будут вице-президенты Райнер Кох и Райнхард Раубол. Выборы нового главы DFB пройдут в сентябре.

Ранее сообщалось, что махачкалинский футбольный клуб «Анжи» не принял отставку Магомеда Адиева с поста главного тренера команды.

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