Гриндель покинул пост президента Немецкого футбольного союза
- Reuters
Как сообщает пресс-служба DFB, решение об отставке вступает в силу незамедлительно.
Отмечается, что функционер продолжит свою работу в совете Международной федерации футбола (ФИФА) и исполнительном комитете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Гриндель руководил DFB с 2016 года. Временно возглавлять организацию будут вице-президенты Райнер Кох и Райнхард Раубол. Выборы нового главы DFB пройдут в сентябре.
Ранее сообщалось, что махачкалинский футбольный клуб «Анжи» не принял отставку Магомеда Адиева с поста главного тренера команды.