Гриндель покинул пост президента Немецкого футбольного союза

Райнхард Гриндель принял решение уйти в отставку с поста президента Немецкого футбольного союза (DFB).

Как сообщает пресс-служба DFB, решение об отставке вступает в силу незамедлительно.

Отмечается, что функционер продолжит свою работу в совете Международной федерации футбола (ФИФА) и исполнительном комитете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Гриндель руководил DFB с 2016 года. Временно возглавлять организацию будут вице-президенты Райнер Кох и Райнхард Раубол. Выборы нового главы DFB пройдут в сентябре.

Ранее сообщалось, что махачкалинский футбольный клуб «Анжи» не принял отставку Магомеда Адиева с поста главного тренера команды.