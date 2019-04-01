Поветкин считает, что история с допингом испортила ему карьеру
- Reuters
«Можно сказать, это испоганило мне карьеру. Вся эта грязь не очень нужная, я считаю, неправильная… Сначала у меня нашли мельдоний, потом был астерин. Оба раза я сдавал тесты и был чистый, а перед боем что-то находилось», — заявил спортсмен на YouTube-канале Octagon TV.
Он рассказал, что впоследствии сдавал тест независимой комиссии в Швейцарии, который показывал отрицательный результат, но это никому уже не было важно.
«В глаза обычно никто не говорит, что я какой-то нехороший человек, но за глаза — не исключаю. Много времени я потратил. Было обидно, переживал», — сказал Поветкин.
В 2016 году Поветкин должен был встретиться в поединке с Деонтеем Уайлдером, но бой был отменён из-за положительной пробы россиянина.
Ранее Поветкин сообщил, что не планирует завершать карьеру.