Поветкин считает, что история с допингом испортила ему карьеру

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Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин рассказал, как история с допингом повлияла на его карьеру.
Поветкин считает, что история с допингом испортила ему карьеру
  • Reuters

«Можно сказать, это испоганило мне карьеру. Вся эта грязь не очень нужная, я считаю, неправильная… Сначала у меня нашли мельдоний, потом был астерин. Оба раза я сдавал тесты и был чистый, а перед боем что-то находилось», — заявил спортсмен на YouTube-канале Octagon TV.

Он рассказал, что впоследствии сдавал тест независимой комиссии в Швейцарии, который показывал отрицательный результат, но это никому уже не было важно.

«В глаза обычно никто не говорит, что я какой-то нехороший человек, но за глаза — не исключаю. Много времени я потратил. Было обидно, переживал», — сказал Поветкин.

В 2016 году Поветкин должен был встретиться в поединке с Деонтеем Уайлдером, но бой был отменён из-за положительной пробы россиянина.

Ранее Поветкин сообщил, что не планирует завершать карьеру.

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