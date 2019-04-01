Гимнастка Мустафина объяснила решение отказаться от участия на ЧЕ

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина объяснила, почему отказалась от участия на чемпионате Европы в польском Щецине.
Гимнастка Мустафина объяснила решение отказаться от участия на ЧЕ
  • РИА Новости

«После чемпионата России мы сели со старшим тренером, всё обсудили и приняли совместное решение, что мне будет разумнее пропустить чемпионат Европы и начать готовиться к Европейским играм», — цитирует спортсменку РИА Новости.

По её словам, она не ставила цели выйти на пик формы к чемпионату России, а просто действовала согласно намеченному плану. Она подчеркнула, что после национального первенства были два этапа Кубка мира, и поездка на чемпионат Европы была бы слишком большой нагрузкой. 

«На период между сборами я уезжаю вместе с дочкой в Пензу, где буду продолжать тренировки и, возможно, разучу какие-то новые элементы для усложнения программы. Речь, прежде всего, о брусьях. То, что я пропускаю чемпионат Европы, совершенно не означает, что я стала не слишком серьезно относиться к работе. У меня просто немного поменялись ближайшие планы и цели», — сказал Мустафина.

Континентальное первенство пройдёт в польском Щецине с 4 по 14 апреля.

Ранее тренер сборной России назвала причину отказа Мустафиной от участия в ЧЕ

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить