Гимнастка Мустафина объяснила решение отказаться от участия на ЧЕ

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина объяснила, почему отказалась от участия на чемпионате Европы в польском Щецине.

«После чемпионата России мы сели со старшим тренером, всё обсудили и приняли совместное решение, что мне будет разумнее пропустить чемпионат Европы и начать готовиться к Европейским играм», — цитирует спортсменку РИА Новости.

По её словам, она не ставила цели выйти на пик формы к чемпионату России, а просто действовала согласно намеченному плану. Она подчеркнула, что после национального первенства были два этапа Кубка мира, и поездка на чемпионат Европы была бы слишком большой нагрузкой.

«На период между сборами я уезжаю вместе с дочкой в Пензу, где буду продолжать тренировки и, возможно, разучу какие-то новые элементы для усложнения программы. Речь, прежде всего, о брусьях. То, что я пропускаю чемпионат Европы, совершенно не означает, что я стала не слишком серьезно относиться к работе. У меня просто немного поменялись ближайшие планы и цели», — сказал Мустафина.

Континентальное первенство пройдёт в польском Щецине с 4 по 14 апреля.

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