Сорокин, Робинсон и Гусев признаны лучшими игроками марта в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков турнира по итогам матчей, состоявшихся в марте 2019 года.

По результатам работы комиссии на основании статистических данных лучшими игроками прошедшего месяца признаны:

— голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин, одержавший победы в восьми из девяти матчей и отразивший 96,07% бросков;

— защитник ЦСКА Мэт Робинсон, записавший в свой актив два гола и три результативные передачи, при этом не завершивший ни один из девяти матчей с отрицательным показателем полезности;

— форвард санкт-петербургского СКА Никита Гусев, набравший 15 (7 + 8) очков в девяти играх.

Лучшим новичком признан 18-летний защитник ярославского «Локомотива» Даниил Мисюль, не завершивший ни один из мартовских матчей с отрицательным показателем полезности.

Ранее сообщалось, что болельщики устроили потасовку во время матча КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев».