Сорокин, Робинсон и Гусев признаны лучшими игроками марта в КХЛ
- РИА Новости
По результатам работы комиссии на основании статистических данных лучшими игроками прошедшего месяца признаны:
— голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин, одержавший победы в восьми из девяти матчей и отразивший 96,07% бросков;
— защитник ЦСКА Мэт Робинсон, записавший в свой актив два гола и три результативные передачи, при этом не завершивший ни один из девяти матчей с отрицательным показателем полезности;
— форвард санкт-петербургского СКА Никита Гусев, набравший 15 (7 + 8) очков в девяти играх.
Лучшим новичком признан 18-летний защитник ярославского «Локомотива» Даниил Мисюль, не завершивший ни один из мартовских матчей с отрицательным показателем полезности.
Ранее сообщалось, что болельщики устроили потасовку во время матча КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев».