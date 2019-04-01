Российские кёрлингисты потерпели третье подряд поражение на ЧМ

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Мужская сборная России потерпела поражение от национальной команды Швейцарии в третьем матче кругового турнира чемпионата мира по кёрлингу в канадском Летбридже.
Российские кёрлингисты потерпели третье подряд поражение на ЧМ
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 9:7 в пользу швейцарцев.

В составе российской команды выступают Сергей Глухов, Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.

После трёх игр россияне занимают последнее, десятое место в турнирной таблице чемпионата мира, проиграв все три матча.

Следующим соперником сборной России станет команда Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что сборная России по кёрлингу потерпела поражение от Канады на ЧМ.

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