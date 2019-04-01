Российские кёрлингисты потерпели третье подряд поражение на ЧМ

Мужская сборная России потерпела поражение от национальной команды Швейцарии в третьем матче кругового турнира чемпионата мира по кёрлингу в канадском Летбридже.

РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 9:7 в пользу швейцарцев. В составе российской команды выступают Сергей Глухов, Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов. После трёх игр россияне занимают последнее, десятое место в турнирной таблице чемпионата мира, проиграв все три матча. Следующим соперником сборной России станет команда Южной Кореи. Ранее сообщалось, что сборная России по кёрлингу потерпела поражение от Канады на ЧМ.