Российские кёрлингисты потерпели третье подряд поражение на ЧМ
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 9:7 в пользу швейцарцев.
В составе российской команды выступают Сергей Глухов, Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.
После трёх игр россияне занимают последнее, десятое место в турнирной таблице чемпионата мира, проиграв все три матча.
Следующим соперником сборной России станет команда Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что сборная России по кёрлингу потерпела поражение от Канады на ЧМ.