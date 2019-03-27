«Белогорье» стало обладателем волейбольного Кубка вызова
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Белгороде, завершилась со счётом 3:0 (27:25, 25:19, 25:19).
Самым результативным волейболистом ответного матча стал диагональный «Белогорья» Денис Земчёнок, набравший 17 очков.
Первая игра состоялась в Италии. Тогда российская команда проиграла со счётом 2:3.
Таким образом, «Белогорье» собрало всю коллекцию европейских трофеев. До этого коллектив трижды выигрывал Лигу чемпионов и два раза — Кубок ЕКВ.
Ранее стало известно место проведения «Финала шести» волейбольной Лиги наций.