«Белогорье» стало обладателем волейбольного Кубка вызова

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«Белогорье» одержало победу над итальянской «Монцой» в ответном матче финала Кубка вызова и стало победителем турнира.
«Белогорье» стало обладателем волейбольного Кубка вызова
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Белгороде, завершилась со счётом 3:0 (27:25, 25:19, 25:19).

Самым результативным волейболистом ответного матча стал диагональный «Белогорья» Денис Земчёнок, набравший 17 очков.

Первая игра состоялась в Италии. Тогда российская команда проиграла со счётом 2:3.

Таким образом, «Белогорье» собрало всю коллекцию европейских трофеев. До этого коллектив трижды выигрывал Лигу чемпионов и два раза — Кубок ЕКВ.

Ранее стало известно место проведения «Финала шести» волейбольной Лиги наций.

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