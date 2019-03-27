Главгосэкспертиза выдала положительное заключение проекту ледовой арены в Новосибирске

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Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту многофункциональной ледовой арены в Новосибирске, сообщает портал «ВашГород.ру» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Главгосэкспертиза выдала положительное заключение проекту ледовой арены в Новосибирске
  • РИА Новости

Стадион должны построить к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

Новый объект будет состоять из арены на 10,5 тыс. зрителей, универсального игрового зала и малой тренировочной площадки со временными трибунами на 200 мест.

Средства регион получит из федерального бюджета. Подписано распоряжение о предоставлении 1,7 млрд рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье завершилось строительство Академии хоккея имени Владимира Петрова.

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