Выживший при крушении самолёта «Шапекоэнсе» журналист скончался от инфаркта

Журналист Рафаэл Хензел, ставший одним из шести выживших при крушении самолёта с футболистами бразильского «Шапекоэнсе» в 2016 году, скончался от инфаркта в возрасте 45 лет.

Как сообщает Bleacher Report со ссылкой на Reuters, журналист получил сердечный приступ, играя в футбол в Шапеко. Прибывшая на место происшествия врачебная бригада не сумела спасти жизнь Хензела.

28 ноября 2016 года самолёт с футболистами «Шапекоэнсе» потерпел крушение в Мельдеине. Из 77 человек в живых остались шестеро.

Ранее один из выживших при крушении самолёта с футболистами «Шапекоэнсе» рассказал о трагедии.