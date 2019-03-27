Выживший при крушении самолёта «Шапекоэнсе» журналист скончался от инфаркта
- Reuters
Как сообщает Bleacher Report со ссылкой на Reuters, журналист получил сердечный приступ, играя в футбол в Шапеко. Прибывшая на место происшествия врачебная бригада не сумела спасти жизнь Хензела.
28 ноября 2016 года самолёт с футболистами «Шапекоэнсе» потерпел крушение в Мельдеине. Из 77 человек в живых остались шестеро.
Ранее один из выживших при крушении самолёта с футболистами «Шапекоэнсе» рассказал о трагедии.