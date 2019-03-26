СМИ: «Уфа» рассматривает троих кандидатов на пост главного тренера команды
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- РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат», «Уфа» может уволить Дмитрия Кириченко с поста главного тренера команды. По информации портала, в клубе рассматривают троих кандидатов на замену наставнику: Сергея Юрана, Андрея Кобелева и Евгения Перевертайло.
Дмитрий Кириченко возглавляет «Уфу» с 7 ноября 2018 года. За это время клуб добыл одну победу и занимает предпоследнее место в таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» не сумел обыграть «Уфу» в контрольном матче.