СМИ: «Уфа» рассматривает троих кандидатов на пост главного тренера команды

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По информации журналистов, клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» может уволить главного тренера команды Дмитрия Кириченко и уже рассматривает троих кандидатов на замену специалисту.
СМИ: «Уфа» рассматривает троих кандидатов на пост главного тренера команды
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», «Уфа» может уволить Дмитрия Кириченко с поста главного тренера команды. По информации портала, в клубе рассматривают троих кандидатов на замену наставнику: Сергея Юрана, Андрея Кобелева и Евгения Перевертайло.

Дмитрий Кириченко возглавляет «Уфу» с 7 ноября 2018 года. За это время клуб добыл одну победу и занимает предпоследнее место в таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» не сумел обыграть «Уфу» в контрольном матче.

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