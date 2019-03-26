Шайба Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Бостон» в НХЛ

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Бостон Брюинз», а форвард Никита Кучеров вышел на второе место по набранным очкам за сезон среди российских игроков.
Шайба Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Бостон» в НХЛ
  • Reuters
  • © Kim Klement-USA TODAY Sports

Поединок завершился со счётом 5:4.

В составе «Тампы» дублем отметился Стивен Стэмкос, по разу отличились Виктор Хэдман, Энтони Чирелли и Никита Кучеров.

У «Бостона» заброшенные шайбы на счету Брэда Маршана (дубль), Чарли Койла и Брэндона Карло.

Михаил Сергачёв из «Тампы» отметился двумя результативными передачами. Вратарь «Лайтнинга» Андрей Василевский отразил 13 бросков из 17.

Ранее сообщалось, что Трамп принял Овечкина и других хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз» в Белом доме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить