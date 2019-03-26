Шайба Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Бостон» в НХЛ
- Reuters
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Поединок завершился со счётом 5:4.
В составе «Тампы» дублем отметился Стивен Стэмкос, по разу отличились Виктор Хэдман, Энтони Чирелли и Никита Кучеров.
У «Бостона» заброшенные шайбы на счету Брэда Маршана (дубль), Чарли Койла и Брэндона Карло.
Михаил Сергачёв из «Тампы» отметился двумя результативными передачами. Вратарь «Лайтнинга» Андрей Василевский отразил 13 бросков из 17.
Ранее сообщалось, что Трамп принял Овечкина и других хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз» в Белом доме.